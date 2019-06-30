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توزيع 630 طالبًا وطالبة نازحين من طرابلس على 70 مدرسة في بني وليد

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال مدير الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم في بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن المراقبة وزعت نحو 630 طالبًا وطالبة نازحين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس على 70 مدرسة تابعة للمراقبة.

وأكد صالح أن المسؤولين في مراقبة التعليم ببني وليد استقبلوا الطلاب النازحين إلى المدينة وقاموا بتهيئة المدارس وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم من أجل استكمال دراستهم وتخفيف معاناة النزوح التي عانوها منذ اندلاع الاشتباكات في طرابلس.

 

ووجهت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني يوم 26 يونيو الجاري، مراقبات التعليم في البلديات لقبول الطلاب النازحين، الحاملين لأرقام تسجيل في مدارس أخرى قبل النزوح بالمدارس التابعة لها.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • مشكورين بني وليد عاى البادرة الطيبة والعمل الشهم أنجاه اخوانكم المهاجرين إليكم من طرابلس العاصمة .
    والتنبيه للمعاهد والتعليم العالي والخريجين بتفعيل التعليم العملي والتنفيذي والتدريب على الاليات لاكتساب الخبرات العملية في المشاريع العامة وتوفير الصيانات اللازمة لذلك. مشكورين .

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  • واعتقد ان لبعض القباءل الليبية مثل بني وليد والخمس وسبها وفزان دور فعال في الحضور لطرابلس والتعامل التجاري لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني للعاصمة للحد من التدخلات الخارجية في هذا الشأن المهم .

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