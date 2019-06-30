توزيع 630 طالبًا وطالبة نازحين من طرابلس على 70 مدرسة في بني وليد

قال مدير الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم في بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن المراقبة وزعت نحو 630 طالبًا وطالبة نازحين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس على 70 مدرسة تابعة للمراقبة.

وأكد صالح أن المسؤولين في مراقبة التعليم ببني وليد استقبلوا الطلاب النازحين إلى المدينة وقاموا بتهيئة المدارس وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم من أجل استكمال دراستهم وتخفيف معاناة النزوح التي عانوها منذ اندلاع الاشتباكات في طرابلس.

ووجهت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني يوم 26 يونيو الجاري، مراقبات التعليم في البلديات لقبول الطلاب النازحين، الحاملين لأرقام تسجيل في مدارس أخرى قبل النزوح بالمدارس التابعة لها.

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