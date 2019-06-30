السراج يبحث ترتيبات ملف الجرحى

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، اليوم الأحد، مع كل من آمر المنطقة الوسطى محمد الحداد، ووكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ومدير مركز الطب الميداني والدعم طارق الهمشري.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع ناقش احتياجات المنطقة العسكرية الوسطى، وترتيبات التعامل مع ملف الجرحى وآلية تقديم العلاج بطريقة سريعة وفعالة، والرفع من مستوى الخدمات، والتأكيد على توفر كافة متطلبات الطب الميداني، وإمكانية فتح ساحات جديدة للعلاج.

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