شحن ناقلات وقود إلى مراكز سبها الصحية لتشغيل المولدات الكهربائية

قامت إدارة الخدمات الصحية في سبها، بشحن عدد من الناقلات بوقود الديزل (النافتة) إلى المراكز الصحية التابعة لها، لتشغيل المولدات الكهربائية، وكذلك لاستخدامه في تعبئة الوقود داخل المرافق الصحية للمحافظة على سير العمل واستمراريته.

قال مدير إدارة الخدمات الصحية سبها، عبد الجليل عبدالله خضري، في بيان اليوم، إنه نتيجة للانقطاع الدائم في التيار الكهربائي لساعات طويلة «عملنا منذ فترة على تزويد كافة المراكز الصحية التابعة لنا بالوقود».

ولفت إلى التنسيق الدائم مع إدارة مستودع سبها النفطي وتسديد الرسوم المالية من أجل الحصول على وقود الديزل لتشغيل المولدات الكهربائية الموجودة في المراكز والوحدات الصحية لكي يتم تشغيلها في فترات انقطاع التيار الكهربائي.

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