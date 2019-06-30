السراج يبحث سرعة تقديم العلاج للجرحى وتوفير متطلبات الطب الميداني

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اليوم الأحد، مع آمر المنطقة الوسطى، اللواء محمد الحداد، ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد الهيثم، ومدير مركز الطب الميداني والدعم طارق الهمشري.

ووفق بيان للمجلس اليوم، ناقش الاجتماع احتياجات المنطقة العسكرية الوسطى، وترتيبات التعامل مع ملف الجرحى وآلية تقديم العلاج بطريقة سريعة وفعالة، والرفع من مستوى الخدمات، والتأكيد على توفر كافة متطلبات الطب الميداني، وإمكانية فتح ساحات جديدة للعلاج.

وتشهد الساحة الليبية معارك شرسة في نطاق العاصمة طرابلس، منذ الرابع من أبريل الماضي، عندما بدأت حرب العاصمة بين الجيش الوطني الليبي وقوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق، مما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين والمدنيين، فضلا عن عشرات الآلاف من النازحين.

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