صحة المؤقتة تبحث أداء المرافق الصحية ببلدية الكفرة

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم الأحد، اجتماع ضم مدير ادارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات بوزارة الصحة اسماعيل العيضه، وبحضور مدير مركز المناطق الحارة الكفرة الشريف حسن البسكري، وبالإضافة إلى حضور المدير المساعد لإدارة المستشفيات رياض الخزعلي.

وقال مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة اسماعيل العيضة، بإن الاجتماع ناقش الاحتياجات الفعلية والطارئة من الأجهزة الطبية والأدوية والكوادر المتخصصة ومناقشة أعمال التطوير والتوسعة ومتابعة القضايا الخدمية على أرض الواقع، والتعرف على أهم الصعوبات والاحتياجات المطلوبة للرفع من مستوى الأداء في هذه المرافق الصحية والمتعلقة بنقص العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة بإعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الاولية بالبلاد.

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