طرابلس تحيي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

أقيمت اليوم الأحد بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، احتفالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تحت شعار «الأسرة الآمنة خطوة للوقاية من المخدرات»، بحضور وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعدد من ضباط وضباط صف وموظفين بالوزارة وعدد من الضيوف.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، اليوم، تخلل الحفل العديد من اللوحات الإرشادية والتوعوية من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وعدد من البحوث العلمية والكتب والمطويات لتوعية من مخاطر هذه السموم التي تفتك بالشباب والبلاد.

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