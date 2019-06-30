افتتاح مكتب شؤون المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالمنطقة الوسطى

افتتح اليوم بمدينة هون ببلدية الجفرة مكتب شؤون المراة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة بالمنطقة الوسطى بحضور معاون امر المنطقة العسكرية الوسطى وبعض ضباط القوات المسلحة وعميد بلدية الجفرة ورئيس الفرع البلدي هون وجمعا من الاعيان والوجهاء بالمنطقة ..

وقالت مدير مكتب المنطقة الوسطى بان اختصاص المكتب يتمحور في رعاية امهات وزوجات واخوات الشهداء والجرحى والمفقودين من ابناء القوات المسلحة العربية الليبية وتقديم العون والمساعدة لهم والاهتمام بشؤونهم في كافة احتياجاتهم المادية والمعنوية مشيرة الى ان العدد الاجمالي المنظوين تحت رعاية مكتب الوسطى وصل حتى الان قرابة 88 عضوا من الامهات والزوجات والاخوات بعد اجراء عملية حصر وتدقيق .

واثنت على دور امر المنطقة العسكرية الوسطى في دعم مكتب شؤون المراة وتقديم المساعدة المادية والعنوية له .