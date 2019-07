المتوسط :

أعلنت مطار معيتيقة عن إعادة فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران المدني.

وكان مطار معيتيقة قد أعلن إيقاف الملاحة الجوية عقب ضربة جوية إستهدفت طائرة تركية مسيرة بدون طيار على أرض مدرجه الشرقي بحسب بيان الجيش.

مطار معيتيقة تعلن عودة فتح المجال الجوي

