استقبل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن ظهر اليوم الأحد بمقر الوزارة بطرابلس القائد العام لحركة الكشافة والمرشدات الدكتور فرج بن سليم، وبحضور أعضاء من القيادات في حركة الكشافة.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار توطيد الجهود بين وزارة الداخلية وحركة الكشافة بإعتبارها حركة شبابية تربوية وتطوعية هدفها تنمية الشباب بدنيًا وثقافيًا وبمشاركة كافة أطياف الشعب الليبي.

