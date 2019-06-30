“مجمع عيادات سرت” يشكو نقص الإمكانيات

أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني، الأحد، ضرورة البحث عن مورد مالي لدعم مجمع عيادات سرت المركزي الصحي من أجل النهوض بمستوى خدماته اليومية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المعداني يرافقه عدد من مسؤولي قطاع الصحة، لمجمع عيادات سرت للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية والمعوقات التي تواجهه.

وقال مدير الإعلام في بلدية بسرت محمد الاميل، في بيان تلقت “218” نسخة منه، إن الوفد تفقد مختلف أقسام العيادات من عيادة الباطنة، وقسم الإسعافات والطوارئ، وعيادة الجلدية، وعيادة أمراض النساء، وقسم التحاليل والمختبرات الطبية، وقسم الأشعة، وعيادة الأسنان.

وأشار عدد من العاملين في المجمع إلى أنهم يعانون من نقص الإمكانيات ومواد التشغيل والخام، وتعطل عدد من الأجهزة، إضافة إلى نقص العناصر الطبية الفنية والأدوية.

وأشار الإميل إلى أن البلدية قدّمت دعما طبيا للمجمع قبل نحو 4 أشهر تمثل في مستلزمات طبية وتشغيلية ومحاليل طبية تكفي لمدة عام، إلا أنها نفدت قبل موعدها بسبب كثرة عدد المرضى.

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