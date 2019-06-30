عقيلة صالح يعلن حالة التعبئة والنفير العام لمواجهة العدوان التركي

طبرق-العنوان

أعلن رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، حالة التعبئة والنفير العام لمواجهة العدوان التركي على الأراضي الليبية.

وجاء هذا الإعلان عقب التهديدات التي أطلقتها تركيا اليوم الأحد للقوات المسلحة بأنها ستكون “هدفا مشروعا”.

وقالت الخارجية التركية إن “احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة”.

وأضافت، “ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورًا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا”.

ومع إطلاق القوات المسلحة لعملية تحرير العاصمة طرابلس من سطوة المليشيات المسلحة، عملت تركيا على دعم المليشيات بالأسلحة في موقف يؤكد دعم أنقرة للإرهاب في ليبيا.

من جانبه، أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تصدر أي بيان تجاه التصعيد التركي حتى الآن.

وقال المسماري، في مقابلة مع قناة ليبيا الحدث، إن تركيا عن طريق حزب أردوغان أصبحت تزج بقواتها على الأرض في ليبيا، مشيرًا إلى أنها تحولت إلى معسكر لتصدير الإرهاب إلى دول الجوار.

وأكد المسماري، أن ليبيا أصبحت تتعرض لعدوان مباشر من قبل تركيا، وبالتالي علينا أن نبعث برسالة مباشرة للمجتمع الدولي وللشعب الليبي.

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