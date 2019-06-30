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رئيس مجلس النواب الليبي يعلن حالة التعبئة والنفير العام بالبلاد

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح، حالة النفير العام في جميع أنحاء ليبيا.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله أبلحيق في تصريح لوكالة سبوتنيك: إن “القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، أعلن حالة التعبئة والنفير العام في البلاد”.

وكانت تركيا قد ادعت أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة “برد قوي” في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك.

وتابع أحمد المسماري: “تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال، وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن. نحن جاهزون ومستعدون لكل الاحتمالات المقبلة”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • سبق وان اعلن الرئيس المصرى ان امن ليبيا من امر مصر لذلك اتمنى اعلان حالة الطوارئ بقاعدة محمد نجيب العسكرية ونقل قوات برية الى السلوم لتكون جاهزة للدفاع عن الشعب الليبى واتمنى ان تتحرك قطع بحرية الى ميناء بنغازى فورا ونقل طائرات مقاتلة الى قواعد فى بنغازى ووحدات دفاع جوى للتصدى للعدوان التركى الذى يهدد امن مصر القومى واتمنى ان اسمع رد الرئيس عبدالفتاح السيسى انذار بان اى عدوان على ليبيا هو عدوان على مصر وسيواجه بحزم واعلان مصر الاعتراف بالحكومة المؤقتة حكومة شرعية وتسليمها مقعد ليبيا فى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى

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    • السلام عليكم ياريت تفطنو لتحركات الأخوان من حزب العدالة والبناء بنغازي لأنهم حتى هما أخوان ودواعش بس بطريقة حديثه شوية ولأن عندهم فلوس فيقدرو إيجندو أي شخص بفلوسهم بيش يفجرو ويخربو والروس الكبار في بنغازي منهم الدكتور عدلي العقوري اخواني ويشتغل في مصحة الصفوه سابقا والدكتور حسام المطردي عضو حزب العدالة والبناء و الدكتور محمد الجهاني رئيس لجنة العلاج في الخارج سابقا وعضو مؤسس في حزب العدالة والبناء ولا زال إلى الأن ينتمي لهذا الحزب خفيه ويسافر بره ديما لحضور أجتماعات سرية مع صوان وغيره من أعضاء الحزب مع العلم انه طبيب مخ وأعصاب كان في مركز بنغازي الطبي وتوا أستقال وقاعد في عيادة خاصة بعد ما سرق حوالي 10مليون دينار ليبي حولهن لتركيا دولار وفتح حساب غادي ومازال يصرف منهن إلى الأن وهوا صديق لي محمود عبد العزيز حسبي الله ونعم والوكيل فيكم ياأخوان

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