بالمستندات | الطب الشرعي يحسم الجدل في حقيقة ” مجزرة مستشفى غريان “

ليبيا – توصل مركز الخبرة القضائية عن طريق قسم الطب الشرعي التابع له وهو جهاز موحد على مستوى البلاد ، إلى أسباب مقتل عدد من عناصر القوات المسلحة وجهاز الأمن المركزي في مدينة غريان نهاية الأسبوع الماضي ليحسم بذلك الجدل الذي دار حول حقيقة تعرض هذه العناصر للتصفية الجسدية عقب أسرهم أحياء .

في نسخ تحصلت المرصد نسخة عنها ، توصل الطب الشرعي إلى تعرض عدد من العناصر إلى التصفية بالفعل وقد تأكد الأطباء بأن الضحايا تعرضوا لرماية بالرصاص من خلف الرأس وخرجت من الأمام كما تأكد من أن آخرين أصيبوا بأعيرة نارية متتالية ومن مسافات قريبة ما يعني تعرضهم لعملية إعدام ميداني .

كما تأكد الأطباء ، وفقاً للتقارير ، من أن بعض الضحايا قد تعرضوا للرماية بالرصاص من مسافة قريبة ومتتالية على مستوي الصدر ما أدى إلى أصابة اليدين أيضاً ليقفل بذلك ملف الجدل حول حقيقة وجود تصفيات ميدانية من عدمها وهو الأمر الذي نفته حكومة الوفاق وأكده بعض الناجون وحتى بعض العاملين في مستشفى غريان .

وتسلم الهلال الأحمر الزنتان الجثث وعددها 40 جثة من مستشفى غريان التعليمي ومنه تولى نقل المنحدرين من الشرق جواً إلى بنغازي فيما نقل آخرين من الجنوب إلى منطقة وادي الشاطي أما المنحدرين من المنطقة الغربية فقد نقلوا الأصابعة ودفنوا في مقبرة المدينة.

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ونشر الهلال الأحمر بالزنتان أمس السبت صوراً للضحايا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بينت تعرض الضحايا لعيارات نارية في الرأس وآثار تعذيب وتهتك في الوجه نتيجة قرب مدى الرماية على مايبدوا وهو الأمر الذي أشارت له تقارير الطب الشرعي والخبرة القضائية مؤكداً عدم إختصاصه في تحديد أسباب الوفاة.

ومن جانبها أكدت عائلة الجندي المغدور صالح إبراهيم بن علي الخزعلي في مدينة البيضاء تلقيهم جثمانه من مستشفى غريان وهو قتيل بعد خروجه في مقطع وهو مصاب بجروح طفيفة بذات المستشفى متحدثاً بكامل قواه العقلية قبل أن تتم تصفيته فيما حملت الأسرة ” اللواء ” أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية العسكرية بالوفاق مسؤولية المجزرة وذلك من خلال تسجيل فيديو تحدث فيه ولي أمر الضحية من مأتم العزاء عقب دفنه يوم أمس السبت .

وندد مجلس النواب بـ ” جريمة ” تصفية هؤلاء العناصر وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام فيما حملت لجنتا الخارجية والدفاع والأمن القومي بالمجلس تركيا مسؤولية ما حدث لمشاركة طائراتها المسيرة في الهجوم على غريان وتمهيدها له وهو ما أكده اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو الذي أعلن اليوم تدمير طائرة تركية مسيرة على مدرج مطار معيتيقة ” ثأراً لشهداء غريان وكل الشهداء ” .

المرصد – خاص

تقارير الطب الشرعي لخمسة جثامين جرى فحصها والتعرف على أصحابها وتحديد وفاتها :

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