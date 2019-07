المتوسط

أعلن رئيس مجلس النواب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، حالة التعبئة والنفير العام لمواجهة العدوان التركي على الأراضي الليبية، بحسب قوله.

وجاء هذا الإعلان عقب التهديدات التي أطلقتها تركيا اليوم الأحد للقوات المسلحة بأنها ستكون “هدفا مشروعا”.

وقالت الخارجية التركية إن “احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة”.

The post عقيلة صالح يعلن النفير العام لمواجهة التهديدات التركية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية