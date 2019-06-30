شاهد.. “دبابة” من الجيش الوطني تصد هجوم للوفاق وتسيطر على مواقعهم بالسبيعة

نشرت شعبة “الإعلام الحربي” التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية مقطع فيديو يظهر تصدي قوات الجيش الليبي لهجوم من قوات الوفاق على منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت الشعبة عبر صفحتها موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”: لم نستخدم إلا دبابة واحدة لصد هجوم الحشد الميليشياوي على السبيعة؛ طاقم هذه الدبابة لم يكتف فقط بصد الهجوم بل واصل استبساله وشجاعته وتقدم إلى مواقع العدو حتى تم إحكام السيطرة على إحدى نقاطهم الأمامية.
شاهد .. لم نستخدم إلا دبابة واحدة لصد هجوم الحشد المليشياوي على السبيعة
#مشاهد موثقة..لم نستخدم إلا دبابة واحدة لصد هجوم الحشد المليشياوي على السبيعة ؛ طاقم هذه الدبابة لم يكتفو فقط بصد الهجوم بل واصلو إستبسالهم وشجاعتهم وتقدمو على مواقع العدو حتى إحكام السيطرة على إحدى نقاطهم الأمامية ..فالسلاح لا يقاس إلا بمن يقف خلفه …#الاعلام_الحربي
Posted by شعبة الاعلام الحربي on Sunday, June 30, 2019
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