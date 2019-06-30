شاهد.. “دبابة” من الجيش الوطني تصد هجوم للوفاق وتسيطر على مواقعهم بالسبيعة

شاهد .. لم نستخدم إلا دبابة واحدة لصد هجوم الحشد المليشياوي على السبيعة

#مشاهد موثقة..لم نستخدم إلا دبابة واحدة لصد هجوم الحشد المليشياوي على السبيعة ؛ طاقم هذه الدبابة لم يكتفو فقط بصد الهجوم بل واصلو إستبسالهم وشجاعتهم وتقدمو على مواقع العدو حتى إحكام السيطرة على إحدى نقاطهم الأمامية ..فالسلاح لا يقاس إلا بمن يقف خلفه …#الاعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Sunday, June 30, 2019