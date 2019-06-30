بالأسماء.. 59 قتيلاً من قوات الوفاق في طرابلس خلال 48 ساعة

ارتفع عدد قتلى قوات الوفاق في محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 59 قتيلا خلال اليومين الماضيين في مواجهات مع الجيش الوطني الليبي.

يأتي في مقدمة هؤلاء القتلى: علي الديلاوي وعمر الجطلاوي ومحمد قرطع، محمد عبد السلام العكاري وعبد السلام أبو فارس الشحومي وعبد السلام محمد اشتيوي وعلي مختار زوبي، محمد جمال زوبي وجمعة عبد السميع أبو شعالة ومحمد عبد الله اغليو وبشير محمد ناجي وامحمد علي شكلاوون ومحمد أحمد بالحاج وسليمان حسونة ويوسف الجطلاوي ومحمد أبو شحمة وعبد الهادي الوش ومحمد حسين الأعوج وأحمد علي الشعافي ومحمد عبد المطلب شفتر وصلاح الدين اشتيوي ومحمد بشير القنيدي (الباشا) ومهند زقوط ويعقوب مفتاح السويحلي ومحمد حسين الشعاف ومحمد حسين الزعلوك جميعهم من مدينة مصراتة الساحلية الليبية ومحمد الأحمر “خباشة” ومحمد رمضان قشوط محمود الرقيعي وعماد الخويلدي وعادل بن زهرة ونضال محمد وفهد الغضبان ومحمد الشافعي السبهاوي ومأمون شعبان امليك الورشفاني ومحمد البتري ووليد بشير الشتيوي ومحمد جمعة الشبيني جميعهم من العاصمة الليبية طرابلس.

أما قتلى مدينة غريان فهم عبد اللطيف محمد عزيز الشتوي الشريف وإبراهيم علي ميلود الاكرش وفوزي أحمد خرشوف وعبد المنعم الصيد وسعيد علي الطيب اللموشي والطيب محمد الرزاقي ومحمد يوسف الساعدي وعبد السميع شنبر وأيمن المكي بركة ولفرجاني أحمد العربي أبو غراف وأبو بكرا جمعة أبو غراف، وأصيل عبد السلام العزومي والعجيلي مصطفى العجيلي.

وبينما قتل من مدينة يفرن فاروق زريق الصويعي أبو نواس، خسرت مدينة الزاوية قتيلين هما حمزة محمد الشاملي ومروان خيري المجقجق.

ومنيت مدينة مرزق بـ3قتلى هم محمد صالح اللشي التباوي وسليمان وشة التباوي وخميس عبد السلام التباوي في قتل من تجرهى علي أحمد مينا التباوي – تجرهى ومن منطقة جريجن في الجبل الغربي معاذ علي النجار.

المصدر/ روز.اليوسف