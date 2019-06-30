وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة تستنكر جريمة تصفية الجرحى من أبناء القوات المسلحة بغريان

البيضاء 30 يونيو 2019 (وال) – بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم وزارة الدفاع بالحكومة الليبية المؤقتة بأحر التعازي للشعب الليبي وأهالي الشهداء في الجريمة البشعة التي وقعت بمدينة غريان والتي استهدفت أبناء القوات المسلحة العربية الليبية أثناء تأديتهم الواجب الوطني.

واستنكرت الوزارة هذه الجريمة النكراء وكذلك تصفية الجرحى من أبناء القوات المسلحة، الأمر الذي يوضح جليا للعالم أخلاق المليشيات التي تحارب الجيش والتي لا تنتمي للإسلام والإنسانية بأي صلة.

وعزت الوزارة نفسها والقيادة العامة للقوات المسلحة وأهالي الشهداء في هذا المصاب الجلل داعية الله أن يسكن الشهداء فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان .(وال – البيضاء) ع ع

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