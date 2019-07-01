رسمياً: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفع الحظر عن هواوي

على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، قال الرئيس الأمريكي ترامب في البداية إنه سيترك النظر في قضية هواوي حتى نهاية المفاوضات التجارية، ولكن يبدو أن ضغوطات الشركات الأمريكية التقنية العملاقة جعلته يوافق فورا على رفع الحظر.

فقد صرح دونالد ترامب عن أنه سمح برفع الحظر عن شركة هواوي فيمكن الآن للشركات الأمريكية بيع التقنيات والقطع للعملاق الصين اعتبارا من 29/06/2019.

الرئيس الأمريكي أكد أن شركات التقنية الأمريكية كانت مستاءة من قرار الحظر الذي منعها من التعامل مع شركة هواوي حيث ترى هذه الشركات أن ليس لها علاقة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وأكد تقرير سابق من شبكة CNN أن خسارة هواوي كزبون قد يكلف الشركات الأمريكية أكثر من 11 مليار دولار.

فعلى سبيل المثال، اشترت شركة هواوي مكونات وقطع بقيمة 70 مليار دولار من 13000 مورد في العام الماضي وتم إنفاق حوالي 11 مليار دولار على منتجات من العديد من الشركات الأمريكية.

أهم هذه الشركات بالطبع هي كوالكوم Qualcomm و برودكوم Broadcom اللتين يصنعان الشرائح والمودمات بالإضافة إلى مايكروسوفت و غوغل الذين يزودان تراخيص نظامي ويندوز و اندرويد على التوالي.

و رغم تركيز الرئيس الأمريكي على المعدات والعتاد إلا أن هذا القرار يعني أيضًا أن شركة غوغل ستتمكن من مواصلة عملها مع هواوي وتزوديها بتحديثات لنظام تشغيل أندرويد كما أصبح من المؤكد أيضا أن معظم هواتف الشركة الحديثة سيصلها آخر تحديث للأندرويد والمعروف باسم Android Q المقرر توافره خريف هذه السنة.

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