اخبار ليبيا الان عاجل

معلناً إنطلاق عملية ” عاقبة الغدر ” .. اللواء منفور يوجه بلاغ لسكان العاصمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة مناشدة لكافة سكان العاصمة طرابلس بالإبتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك قد يكون عرضة لضرباتهم الجوية .

وفي بلاغ تلقته منه المرصد بوقت متأخر من مساء الأحد قال منفور : ” بعد استنفاذ كل الوسائل التقليدية في حربنا من اجل تحرير باقي التراب الليبي وبعد عمليات الخداع والغدر التي حصلت مؤخرا ، فإن القوات الجوية العربية الليبية باشرت تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة في مواقع مختارة ومنتقاة بدقة في طرابلس ” .

وأعلن اللواء منفور أنطلاق عملية عسكرية جوية أطلق عليها إسم ( عاقبة الغدر )  وأضاف قائلاً : ” وبهذا نهيب بكافة أهلنا في طرابلس بالابتعاد فوراً عن المواقع العسكرية ومواقع المليشيات والإرهابيين وذلك من أجل سلامتهم التي تشكل أولوية لنا ، ودامت ليبيا حرة عزيزة موحدة ” .

يشار إلى أن مواقع مختلفة لمسلحي حكومة الوفاق كانت قد تعرضت الليلة لضربات جوية وصفت بأنها الأعنف في عدة مناطق من العاصمة طرابلس منها في محيط المطار الدولي السابق وفي معسكر اليرموك وعين زارة فيما لم يتبين بعد طبيعة الأهداف المستهدفة في ظل أنباء متواترة عن إستهداف أحدها غرفة عمليات لواء الصمود بقيادة المعاقب أممياً وأمريكياً صلاح بادي .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    لاحول ولا قوة الا بالله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    ما هو هذا الي نشوفوا فيه وصية عمر المختار
    لا حول ولا قوة الا بالله .

    رد

  • على نفسها جنت جعجعة الخوان المفلسين يتباهوا بالغدر ونقض العهود فى غريان وقتل جرحى قوات معظمها من الشرطة التى لا تشارك فى قتال بل حفظ الامن بالمدينة وحتى لو دخل الجيش قلب طرابلس فلن يمس بقوات الشرطة وستستمر فى اداء عملية وبفاعلية اكبر لانه لن يكون مليشيات ولا احد فوق القانون والان وبعد خيانة خوان غريان انتهى الامان الذى اعطاه القائد بالعفو عن من شارك فى المليشيات فمن يرفع السلاح يقتل ومن يختبئ فى وكره يتم اخراجه ومحاكمته ومن يفر يتم ملاحقته ولا امان للخوان من الان لمن تصل اليه يد العدالة

    رد

  • للاسف فهمت المليشيات الارهابية تسامح الجيش ورغبته فى حقن الدماء وعدم استخدام قوته الجبارة على انه ضعف والان وبعد ان اصبح فى حل من اى التزامات مع احبائه من اعيان ومشايخ القبائل والتماس العذر بعد الخيانة لاستخدامه القوة الغاشمة التى تردع الارهابيين ليعرفوا ان اوكارهم فى مرمى الجيش الوطنى ومن يقتل من المدنيين فلا يلوم الا نفسه عليه فورا مغادرة طرابلس حتى لاتستخدمه المليشيات الارهابية درعا بشريا لحمايتها من نيران الجيش الوطنى الحارقة وحتى لوقتل بعض المدنيين فسيبعثوا على نيتهم يوم القيامة فالعضو المصاب بالسرطان يتم بتره رغم الحاجة اليه ولكن لانقاذ حياة المريض والخوان المفلسين سرطان العصر يخفى اسلحته بين المدنيين ومن يقترب منهم فلا يلوم الا نفسه

    رد