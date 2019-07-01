مجلس النواب يُعلن حالة النفير العام

أعلن رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للقوات المسلحة، عقيلة صالح، حالة النفير العام في كل ليبيا، على خلفية التطورات الأخيرة اتجاه تركيا، بعد أن أصدر القيادة العامة للجيش الوطني، أوامر باستهداف مواقع تركية في ليبيا.

وأكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، يوسف العقوري، أن مجلس النواب كان ولايزال داعما قويا للمؤسسة العسكرية، وهذا الدعم يعدّ من الثوابت، مند أن أعلن الجيش حربه على الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وكل ليبيا.

ميدانيًا، كشفت شعبة الإعلام الحربي، يوم أمس، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني، استهدف استهدفت طائرة تركية طراز ” بيرقدار ” لحظة إقلاعها، وتم وتدميرها بمهبط القسم العسكري، بقاعدة معيتيقة العسكرية.

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