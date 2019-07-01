مديرية أمن بنغازي تواصل تنفيذ خطتها الأمنية

تواصل مديرية أمن بنغازي، تنفيذ بنود خطتها الأمنية في المدينة، ضمن الخطة التي اعتمدتها وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة.

ورصدت المديرية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، آراء المواطنين، حول آداء رجال الأمن في المدينة، وقد أشادوا المجهودات التي تقوم بها المديرية في إرساء الأمن، وإيجاد الحلول لأزمة الزحام في مفترقات المدينة، والمناطق الحيوية داخل بنغازي.

وعبّر مواطن آخر في حديثٍ أجراه المكتب الإعلامي للمديرية، عن أزمة الزحام، بأنها خانقة وقد تحوّلت إلى مصدر إزعاج لروّاد المواقع الحيوية في المدينة، منها الطرق المؤدية للمصارف والمجمعات التجارية، وملاهي الأطفال والأماكن الترفيهية، وغيرها من المواقع الحيوية.

وأوضح عددٌ من المواطنين، أن المجهودات التي تبذلها مديرية الأمن في بنغازي، لها مردودا إيجابيًا، على أزمة الزحام، وتنظيم حركة السير، والتخفيف من المختنقات المرورية.

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