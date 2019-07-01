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السراج يبحث ملف جرحى حكومة الوفاق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اجتماعا مع وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ومدير مركز الطب الميداني والدعم طارق الهمشري ، وآمر المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، لبحث ملف جرحى قوات الوفاق.

وأكد السراج خلال الاجتماع الذي عُقد يوم أمس الأحد، ملف ترتيبات ملف جرحى حكومة الوفاق، وكيفية تقديم العلاج بطريقة سريعة وفعالة لهم، إضافة إلى ملف توفير متطلبات الطب الميداني، وإمكانية فتح ساحات جديدة للعلاج.

وقدّم مركز الطب والدعم الميداني، دعمًا لنقطة إسعاف وادي الربيع، والمستشفى الميداني في خلة الفرجان، في الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي، بدعم من وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يجب على المهندس فايز السراج التركيز على هذا الموضوع وتحويل موضوع اي تجاوزات مالية للامن المركزي -مما فيه من تزوير للتقارير الطبية وعدم تسليم المستحقات للمرضى الأصليين . او تخصيص لجنة لهذا الامر .
    والتركيز على الدعم للإدارات العامة لقطاع الصحة والتعليم من ناحية الحضور والطاقم الطبي والنظافة والكفاءات العامة قبل الخاصة وتمكين المواطن من الحصول على خدمات جيدة داخل المرافق العامة والمحافظة عليها باعتبارها من ممتلكات الدولة والمواطن الليبي . وتوفير الأمن اللازم المتخصص داخل المراكز الطبية والتعليمية .

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