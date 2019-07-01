الحاسي لحكومة الوفاق: معكم تركيا أو الشيطان سندخل طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. وقال الحاسي في محادثة هاتفية مع قناة الحدث الليبية اليوم الاثنين: “معكم تركيا أو الشيطان الرجيم سندخل طرابلس بأذن الله، وعمليات القتال في مختلف المحاور ستستمر إلى أن تتحرر كل ليبيا”، مشيرا إلى أن “القوات الجوية دمرت مساء الأحد الطائرة التركية الرابعة في مطار أمعيتيقه”.

وأضاف:

ننفذ تعليمات القائد العام بحذافيرها وقواتنا متواجدة في كل محاور القتال بمعنويات عالية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح، قد أعلن حالة النفير العام في جميع أنحاء ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله أبلحيق في تصريح لوكالة سبوتنيك: إن “القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، أعلن حالة التعبئة والنفير العام في البلاد”.

وكانت تركيا قد ادعت أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة “برد قوي” في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك.