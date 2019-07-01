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الحاسي لحكومة الوفاق: معكم تركيا أو الشيطان سندخل طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

بنغازي — سبوتنيك. وقال الحاسي في محادثة هاتفية مع قناة الحدث الليبية اليوم الاثنين: “معكم تركيا أو الشيطان الرجيم سندخل طرابلس بأذن الله، وعمليات القتال في مختلف المحاور ستستمر إلى أن تتحرر كل ليبيا”، مشيرا إلى أن “القوات الجوية دمرت مساء الأحد الطائرة التركية الرابعة في مطار أمعيتيقه”.

وأضاف:

ننفذ تعليمات القائد العام بحذافيرها وقواتنا متواجدة في كل محاور القتال بمعنويات عالية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح، قد أعلن حالة النفير العام في جميع أنحاء ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله أبلحيق في تصريح لوكالة سبوتنيك: إن “القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، أعلن حالة التعبئة والنفير العام في البلاد”.

وكانت تركيا قد ادعت أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة “برد قوي” في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك.    

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • الخوان المفلسين اغبياء جدا يتصورون ان اردوغان سينقذهم من الهلاك مع انه فى مثل هذا اليوم سقط حكم المرشد العام للاخوان فى مصر وتوعد وهدد وطلع كله فنكوش فلم يعد مرسى للقصر يوم 30 فبراير العصر بل عاد الى القبر ليرى مقعده فى الدرك الاسفل من النار وفى انتظار اردوغان صحبة زوجته الشريرة امينة فهى وموزه تقودان محور الشر من خلال امعات الرجال فى تركيا وقطر فامينة سيئة تركيا الاولى عينت زوج ابنها وزيرا للمالية لتنهب المال العام وراينا تحمل شنطة يد ثمنها 50 الف دولار مرتب زوجها السلطان فى 6 اشهر لان وزارة المالية فى يد امينة الغير امينة فقد تعودنا على مسميات عكسية للخوان فصلح يطلع فاسد وامينة شريرة اما المرأة الاخرى الشريرة فهى موزه ام تميم زوجة البغل حمد ابولهب حيث ان امرأته حمالة الحطب موزه اشعلت الفتن فى المنطقة واجبرت زوجها البغل حمد الذى انقلب على ابوه خليفة اجبرته على التخلى عن السلطة لابنها تميم مع ان الاحق اخوه من ام اخرى جوعان صحيح ان متخلف عقليا ولكن تميم مجنون ويصرف اموال شعب قطر على الفساد وسفك الدماء قربانا للشيطان

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  • بِسم الله الرحمان الرحيم والله اكبر ، اللهم انصر الرجال الذين عبروا المسافات طويلة في سبيل الوطن وحب للمولى عز وجل ، أين احرار الزاوية عليكم ان تتحركوا مع الجيش ،، إنكم تعرفون جيدا ان قتلى الجيش شهداء وان الجيش على حق . كم سنة وأنتم تعانوا من فساد الملشيات مثل اغنيوة وهبتم ،، كلام حكم العسكر كلام ضعيف ولا صحة له،، اتقوا الله في اولادكم ،، التحموا مع الجيش ،، الذي يحدد حكم البلاد هو الانتخابات وان شاء الله ونتمنى ان يكون أمازيغي شريف يخاف الله،، المهم ليبي ويتحرر ويلتمً شمل الوطن ،، كل المدن الليبية تحركوا ،، والله فرصة والله ينصر الذي على حق بإذنه.

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  • رد بالك على روحك اذا كان شدوك وحصلوا عليك في مكان ما ممكن يقتلوك ومنها يكون الشيطان قد دخلها قبلك

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