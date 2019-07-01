سبها الطبي يُعلن إصلاح 3 مصاعد بالمركز

أعلن رئيس الشؤون الفنية والهندسية بمركز سبها الطبي، المهندس علي إمحمد، إصلاح 3 مصاعد بالمركز، بعد توقّف دام لفترة، بمساعدة مهندسي الشركة المكلفة لتشغيل المصاعد بالمركز، والمهندسين التابعين لمركز سبها.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز، بعد لقاء أجراه مع رئيس الشؤون الفنية والهندسية، أن المصاعد الذي تمّ إصلاحها، منها مصعدين لحمل الأَسِرّة ذات حجم 1275 ك، والمصعد الثالث للخدمات داخل المركز بحجم 635 ك.

وأشار المهندس علي إمحمد، أن سبب الأعطال، هو التذبذب في التيار الكهربائي، الذي أدّى إلى مسح الترجمة الإلكترونية الخاصة بالمصعد، أما المصعد الذس يبلغ حجمه 635 ك، فسبب عطله، كان نتيجة لعيار ناري أصاب السكة الداخلية فيه، ورجّح في حديثه، أن سبب الأعطال الأساسي لهذه المصاعد، هو أنها قديمة الصُّنع.

وأضاف رئيس الشؤون الفنية والهندسية، أن عملية الإصلاح شملت،إعادة البرمجة الإلكترونية للمصاعد، وصيانة محركات الأبواب، وتغيير باب العربة الداخلية.

وأكد المهندس علي إمحمد، بأنه يجب إيجاد حلول جذرية لمشكلة التذبذب في التيار الكهربائي، مشيرا أن المصاعد ستواجه ذات المشاكل، إن لم يتم إيجاد الحلول الممكنة، نظرا لتهالك المصاعد القديمة، التي يجب استبدالها بأخرى جديدة.

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