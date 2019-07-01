منطقة الكفرة العسكرية تكشف تفاصيل إحباط عملية تهريب حدودية

نشرت منطقة الكفرة العسكرية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، صورًا للسيارات الصحراوية التي صادرتها، بعد عملية القبض على أصحابها، الذين يمتهنون التهريب.

وأوضحت المكتب الإعلامي للمنطقة، أن عملية تسيير دوريات أمنية على الحدود الجنوبية، تأتي بعد التعليمات التي أصدرها آمر المنطقة اللواء بلقسام لابعج، وبتوجيهات القيادة العامة للجيش الوطني، بضرورة تشديد الأمن الحدودي.

وأشارت منطقة الكفرة العسكرية، أن السيارات التي تمت مصادرتهم، نوع “تايوتا تندرا” كانت تستخدم في عمليات تهريب البشر، والبضائع والوقود إلى دول الجوار.

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