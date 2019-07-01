اخبار ليبيا الان عاجل

بعد تهديد حفتر… تركيا تصدر بيانا عاجلا بشأن رعاياها في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

نصحت وزارة الخارجية التركية رعاياها في ليبيا بتجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

ونشرت الخارجية التركية، رسالة، عبر الصفحة الإلكترونية للسفارة التركية بالعاصمة طرابلس، حول التطورات الأخيرة في ليبيا. وطالبت المواطنين الأتراك “بضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات غير القانونية التابعة للواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، والتي تستخدم اسم الجيش الوطني الليبي”.

ودعت الرسالة المواطنين الأتراك إلى “الابتعاد عن مناطق الاشتباك في الأماكن التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا”.

وأوضحت أن “بإمكان المواطنين الأتراك المقيمين في ليبيا الاتصال بسفارة بلادهم لدى طرابلس، وقنصليتها العامة في مصراتة، فضلا عن مركز الخدمات القنصلية بالخارجية التركية”.

وكانت الخارجية التركية دعت، مساء أمس الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك. وقال في تصريحات لـ “سكاي نيوز عربية”: لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية، مؤكدا أنه في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • أعوذ بالله من الشيطام الرجيم
    (ولا تزر وازرة وزر أخرى)
    أنا مواطن ليبي ولا أعتقد أنه من العدل أن يقبض علي وتساء معاملتي بسبب ما فعلته حكومتي في بلد آخر أعمل فيه عملا مدنيا لاعلاقة له بالحرب ولا بالسياسة
    لذلك أتمنى أن يعاد النظر في التعرض للمواطنين الاتراك المدنيين ويكتفى بتسفيرهم لبلادهم ربما لأن هذا يتعارض مع تعاليم ديننا والاعراف والمواثيق الدولية.

    رد

  • مليشيات حفتر الارهابية ليس غريبا عليها خطف المواطنين الابرياء والدليل ما يحصل الان من خطف المدنين الاتراك الذين يشتغلون على حالهم في ليبيا فهده المليشيات الارهابية معظم قادتها مطلوبون للجنائية الدولية

    رد

    • اسمة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الباسلة و التى ستطهر كل التراب الوطنى الليبى من الارهابيين و الخونة و اللصوص أمثالك…..
      انتظر القادم اسواء بالنسبة لك و من على شاكلتك ايها الارهابى النجس

      رد

  • تركيا دولة احتلال…و حكومتها ارهابية و راعية و داعمة و ممولة لمليشيات و عصابات خاسر السراراق…..
    و التعامل معها لا يكون الا بالقوة و الضرب بالاحذية القديمة….

    رد