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القطعاني: الدعم التركي لم ينجح في حسم معركة طرابلس

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال آمر اللواء 73 مشاة علي القطعاني في تصريحات لــ218 إن الدعم التركي الواضح للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق لم ينجح على الأرض في معركة طرابلس وأن تمركزات الوحدات العسكرية لم تخسر نقطة واحدة منذ الساعات الأولى للتمركز.

وأشار القطعاني إلى أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية التزموا الصمت حيال ما يحدث في ليبيا من تدخلات خارجية في شؤون البلاد، وهو ما يعد تنصلا من المسؤولية.

وأضاف القطعاني أن ما حدث في غريان من قبل بعض من وصفهم بضعاف النفوس لا يمثل سكان هذه المدينة العريقة، مؤكدا أن  قوات الوفاق لم تدخل في مواجهة مباشرة مع قوات الجيش في غريان وأن هذا الأمر لو حدث فعلا لهزمت هذه القوات وعادت خائبة، مؤكدا أن مسألة السيطرة على المدينة ليست سوى مسألة وقت، مضيفا أن خسائر المجموعات المسلحة كبيرة في الساعات الأخيرة إذ تجاوزت الـ68 قتيلا إضافة إلى تدمير عدد كبير من الآليات بوادي الربيع وكوبري مطار طرابلس ومنطقة الرقيعات جنوب اسبيعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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