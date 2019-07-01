القطعاني: الدعم التركي لم ينجح في حسم معركة طرابلس

قال آمر اللواء 73 مشاة علي القطعاني في تصريحات لــ218 إن الدعم التركي الواضح للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق لم ينجح على الأرض في معركة طرابلس وأن تمركزات الوحدات العسكرية لم تخسر نقطة واحدة منذ الساعات الأولى للتمركز.

وأشار القطعاني إلى أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية التزموا الصمت حيال ما يحدث في ليبيا من تدخلات خارجية في شؤون البلاد، وهو ما يعد تنصلا من المسؤولية.

وأضاف القطعاني أن ما حدث في غريان من قبل بعض من وصفهم بضعاف النفوس لا يمثل سكان هذه المدينة العريقة، مؤكدا أن قوات الوفاق لم تدخل في مواجهة مباشرة مع قوات الجيش في غريان وأن هذا الأمر لو حدث فعلا لهزمت هذه القوات وعادت خائبة، مؤكدا أن مسألة السيطرة على المدينة ليست سوى مسألة وقت، مضيفا أن خسائر المجموعات المسلحة كبيرة في الساعات الأخيرة إذ تجاوزت الـ68 قتيلا إضافة إلى تدمير عدد كبير من الآليات بوادي الربيع وكوبري مطار طرابلس ومنطقة الرقيعات جنوب اسبيعة.

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