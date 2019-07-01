امغيب: البرلمان سيوجه مذكرة لمحكمة الجنايات الدولية لتصنيف أسامة جويلي مجرم حرب

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب سعيد أمغيب أنه يعمل مع عدد من النواب على إصدار بيان إدانة لجريمة تصفية الجرحى والمصابين من الجيش الوطني في مستشفيات غريان.

امغيب لفت في تصريح لصحيفة “البيان” أن ما حدث يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان نفذتها ميليشيات تحظى بغطاء سياسي وبدعم من الداخل والخارج شارك فيها مرتزقة أجانب من المتمردين التشاديين.

وأشار إلى أنهم سيطالبون بأن تتولى المنظمات الحقوقية الدولية المختصة التحقيق وسيسعون لتقديم الجناة للمحاكمة الدولية ونعمل مع حقوقيين لإصدار مذكرة موجهة لمحكمة الجنايات الدولية لتصنيف أسامة الجويلي وأمراء الميليشيات كمجرمي حرب وإصدار بطاقات حمراء بشأنهم.