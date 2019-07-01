اخبار ليبيا الان

خبير في القانون الدولي: تفاخر قوات الوفاق بخيانتهم لدماء الأبناء في غريان على قنواتهم الإرهابية اعترافات دامغة

تم النشر منذُ 17 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط / حنان منير:

أدان المحامي والخبير في القانون الدولي، محمد صالح جبريل، مجزرة غريان وقتل جرحى الجيش داخل مستشفى المدينة.

واتهم جبريل، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الإثنين، قوات الوفاق بالتفاخر بقتل أبناء ليبيا” قائلا ” يتفاخرون بخيانتهم لدماء أبنائنا على قنواتهم الإرهابية” وهذا التفاخر يعد  “اعترافات مهمة وأدلة دامغة لا تحتاج للبحث والتحري عن ما حدث في مجزرة غريان”.

وأضاف جبريل، ” في قوانين الحرب، واستنساخ ما حدث من حروب دولية وإقليمية، يعد قتل الجرحى عقوبته، هي الإعدام الفوري”.

وتابع جبريل ” كل من خطط وسهل ونفذ عمليات الغدر في غريان عقوبته الإعدام الفوري ابتداء، من السراج إلي أدني رتبة جندي تابع له ” مضيفا “هكذا هي قوانين الحروب المتعارف عليها دوليا”.

The post خبير في القانون الدولي: تفاخر قوات الوفاق بخيانتهم لدماء الأبناء في غريان على قنواتهم الإرهابية اعترافات دامغة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • خبر تافه و اللي اتفه منه هو المحامي
    الحرب خدعة وبعدين انت المعتدي و الظالم و قاتل الاسرى و باعترافك انت على الملا ان ما فيش حاجة اسمها اسرى

    رد

  • شوف سيدك المشير كيف يتفاخر بقتل الاسرى و التمثيل بالجثتت و الاعدامات في الساحات بدون محكمات اين انت يا متشدق من كل هذا هل عميت ابصاركم ام بصيرتكم ام الاثنان معا

    رد

  • الجميع يعلم المعروفين بالقتل والغدر بهذه الطريقة لابناء الوطن الليبي لمصالح خارجية ؟!!
    لا اعتقد ان قيادة الجيش الليبي في حال جيدة وأبناءها المتطوعين يزجون بهم في معارك لقتل بعضهم البعض وتركوا آباءهم وأمهاتهم لحمايته من الأعداء في الخارج والتهريب عبر الموانئ .
    هذا الجيش يحتاج لقيادة وطنية حكيمة وليس لقيادة تقتل ابناءه ولا تحترم عقل الجندي الليبي الذي يجب ان يكون له رأي في خسارة زملاءه امام الاطماع البرلمانية والكراسي في المنصات . اعتقد ان الجيش الليبي وأبناء الوطن فيه يحتاجون للتحرير .

    رد