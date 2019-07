خبير في القانون الدولي: تفاخر قوات الوفاق بخيانتهم لدماء الأبناء في غريان على قنواتهم الإرهابية اعترافات دامغة

خاص المتوسط / حنان منير:

أدان المحامي والخبير في القانون الدولي، محمد صالح جبريل، مجزرة غريان وقتل جرحى الجيش داخل مستشفى المدينة.

واتهم جبريل، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الإثنين، قوات الوفاق بالتفاخر بقتل أبناء ليبيا” قائلا ” يتفاخرون بخيانتهم لدماء أبنائنا على قنواتهم الإرهابية” وهذا التفاخر يعد “اعترافات مهمة وأدلة دامغة لا تحتاج للبحث والتحري عن ما حدث في مجزرة غريان”.

وأضاف جبريل، ” في قوانين الحرب، واستنساخ ما حدث من حروب دولية وإقليمية، يعد قتل الجرحى عقوبته، هي الإعدام الفوري”.

وتابع جبريل ” كل من خطط وسهل ونفذ عمليات الغدر في غريان عقوبته الإعدام الفوري ابتداء، من السراج إلي أدني رتبة جندي تابع له ” مضيفا “هكذا هي قوانين الحروب المتعارف عليها دوليا”.

