كشف مصدر دبلوماسي في السفارة الليبية لدى تونس، أن السلطات التونسية أصدرت قراراً يمنع بموجبه دخول الشباب الليبيين ما دون سن 35 إلى أراضيها.

وأضاف المصدر الدبلوماسي، في تصريحات صحفية، أن “القرار ينص على منع الشباب الليبيين القادمين بمفردهم للبلاد ولا يسمح بدخولهم إلا بمرافقة آبائهم معهم”.

