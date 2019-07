المتوسط:

أفاد مطار معيتيقة الدولي، بـ عودة الملاحة الجوية بعد ترميم وصيانة المهبط من مخلفات الشظايا الناتجة عن استهدافه.

وكانت حركة الملاحة الجوية بالمطار، قد أوقفت أمس الأحد، وذلك بعد استهداف المهبط الشرقي بضربة جوية، ليعلن استئناف تسيير الرحلات من جديد بعد ثلاث ساعات من توقفها.

