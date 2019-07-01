الطيران المدني بالحكومة المؤقتة يوقف تسيير الرحلات إلى تركيا

أعلنت مصلحة الطيران المدني إيقاف جميع الرحلات الجوية من مطار بنينة الدولي إلى مطار إسطنبول، وتسيير الرحلات إليها دون ركاب من أجل تيسير عودة المواطنين الليبيين العالقين هناك.

وجاء في مراسلة مدير عام مصلحة الطيران المدني عبد الحميد جيد الله والموجهة إلى شركات الخطوط الجوية العاملة بالمطار، أن الرحلات التي ستسير إلى إسطنبول لإعادة العالقين ستستمر لمدة أسبوعين بدءا من الثلاثين من يونيو.

وطالب جيد الله في نص المراسلة كافة الشركات العاملة في المطار التقيد بتعليمات القيادة العامة للجيش الليبي بشأن الرحلات إلى دولة تركيا.

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