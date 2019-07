المتوسط:

أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقوات المسلحة، عبد السلام الحاسي، أن القوات المسلحة ستدخل العاصمة طرابلس، سواء كانت تركيا أو غيرها هي من تقف مع تلك الجماعات.

وأضاف الحاسي، أن طائرات سلاح الجو لم تصب أي أهداف مدنية في حين أصابت الطائرات التركية منازل المدنيين.

