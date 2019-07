«المعداني» يدعو لضرورة البحث عن مورد مالي لدعم مجمع عيادات سرت

خاص المتوسط/ حنان منير:

قال مدير الإعلام في بلدية بسرت محمد الأميل، إن عميد البلدية، مختار المعداني، قام برفقة عدد من مسؤولي قطاع الصحة، بزيارة لمجمع عيادات سرت للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية والمعوقات التي تواجهه.

وأفاد الأميل، في تصريح خاص لـ«المتوسط»، بأن المعداني أكد على ضرورة البحث عن مورد مالي لدعم مجمع عيادات سرت المركزي الصحي من أجل النهوض بمستوى خدماته اليومية.

وأشار الأميل، إلى أن عدد من العاملين في المجمع اشتكوا من نقص الإمكانيات ومواد التشغيل والخام، وتعطل عدد من الأجهزة، إضافة إلى نقص العناصر الطبية الفنية والأدوية.

ولفت الإميل، إلى أن البلدية قدّمت دعما طبيا للمجمع قبل نحو 4 أشهر تمثل في مستلزمات طبية وتشغيلية ومحاليل طبية تكفي لمدة عام، إلا أنها نفدت قبل موعدها بسبب كثرة عدد المرضى.

