النواب سيوجه مذكرة لمحكمة الجنايات لتصنيف أسامة جويلي مجرم حرب

قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب إن ما حدث في غريان من تصفية الجرحى والمصابين من الجيش الوطني في المستشفيات يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان نفذتها ميليشيات تحظى بغطاء سياسي وبدعم من الداخل والخارج، شارك فيها مرتزقة أجانب من المتمردين التشاديين.

امغيب وفي تصريح لصحيفة “البيان” أشار إلى أن مجلس النواب سيطالب بأن تتولى التحقيق المنظمات الحقوقية الدولية المختصة، وأنه سيسعى لتقديم الجناة إلى المحاكمة الدولية والعمل على إصدار مذكرة لمحكمة الجنايات الدولية لتصنيف أسامة الجويلي وأمراء الميليشيات كمجرمي حرب، وإصدار بطاقات حمراء بشأنهم.

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