التصعيد بين ليبيا وتركيا إلى أين؟

تقرير – خاص

تبادل التهديدات بين قيادة الجيش و المسؤولين الأتراك بنبرات مختلفة، فالجيش يستهدف الأتراك المشبوهين والجهات التابعة لهم ، ليأتي الرد التركي سريعا بأن قوات الجيش ستكون أهدافا هي الأخرى ما لم تفرج عن ستة أتراك قبضت عليهم،خطوات متسارعة لم تصل إلى هذا الحد من قبل

تصاعد الصدام بين القيادة العامة للجيش الوطني وبين تركيا بعدما اعتبر الجيش كل مشروعات تركيا وشركاتها في ليبيا أهدافا مشروعة لقواته، فوبل برد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تصريحاته حول هذه القضية بقوله إن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات المشير خليفة حفتر، موضحا بأنه لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات مؤكدا في حال كانت التعليمات صادرة عن المشير حفتر فإنه سيتخذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الجيش الوطني احتجز ستة أتراك في ليبيا وإنها تنتظر الإفراج عن مواطنيها فورا وإلا ستصبح عناصر الجيش تحت مرمى نيرانها.

بينما توعد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من جهته هو الآخر برد فعلي وقوي من جانب أنقرة في حال ارتكاب الجيش الوطني أي أعمال عدائية ضد تركيا في ليبيا،مضيفا أن تركيا تساهم في إرساء السلم الإقليمي والاستقرار في ليبيا.

و تأتي هذه التصريحات ردا على قرار قيادة الجيش الوطني باستهداف المصالح التركية في ليبيا على خلفية تدخلها في الشأن الليبي، فهل تتطور الأحداث وتصبح التهديدات حقيقة لا مناص منها أم ستتفادى الأطراف مآلات هذه التصريحات التي تنذر بحرب وشيكة؟، وتختلف المواقف بين متخوف من أن أي تصعيد قد تشعل شرارة البارود المنتشر في البلاد بأسرها وبين من يرى فيها خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من التدخلات التركية في الأزمة الليبية.

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