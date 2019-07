دفاع النواب لـ «المتوسط»: انتهى الحوار مع الميليشيات.. وليس هناك حل إلا دخول طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير:

أدان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، مجزرة تصفية جرحى الجيش بمستشفى غريان.

وقال التكبالي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، “انتهى الحوار مع المليشيات وليس هناك حل إلا دخول الجيش لطرابلس”.

وذكر التكبالي أنه ” حينما دخل الجيش إلى مدينة غريان تظاهرت بقايا “فجر ليبيا” بالخضوع والاستسلام، وأخذ قادة الجيش عهدا من كبار وأشراف المدينة لحقن الدماء، ومنح هذه الفئة الأمان”. مستدركا ” ولكن العقول المريضة التي يحملها عملاء الدول المعادية لاستقرار الوطن كانت تعمل على تكوين طابور خامس من هذه المجموعات لزعزعة الاستقرار وخلق حالة من الفوضى للإيحاء بأن الحالة في الجبل الغربي ليست هادئة كما تبدو، فتواصلت مع بقايا فجر ليبيا الخونة الذين باعوا أنفسهم وباعوا الوطن بالمال لينشروا الفزع ويحثوا على التمرد في وسط غريان”.

وتابع التكبالي” الملفت للنظر أن هذه البقايا والتي تحمل الفكر التكفيري الذي يحتوي في طياته عدم الرحمة مع الجيش والشرطة أقدمت على تصفية 40 شخصا من المؤيدين للجيش بدم بارد، مما يؤهلها لكي تحتل مركزا متقدما في قائمة الجماعات الإرهابية الخطيرة التي يجب التخلص منها”.

ودعا التكبالي، المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته أمام ما قامت به هذه المليشيات من جرائم حرب بدون تحفظ.

