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عقيلة صالح يعلن حالة التعبئة والنفير العام

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصفته «القائد الأعلى للجيش»، حالة التعبئة والنفير العام في كامل البلاد، حسب ما نشر المجلس عبر موقعه الرسمي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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