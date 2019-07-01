عقيلة صالح يعلن حالة التعبئة والنفير العام

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصفته «القائد الأعلى للجيش»، حالة التعبئة والنفير العام في كامل البلاد، حسب ما نشر المجلس عبر موقعه الرسمي.

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