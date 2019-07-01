المنفور يعلن إطلاق عملية جوية تحت اسم “عاقبة الغدر”

بنغازي-العنوان

أعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو، اللواء محمد المنفور انطلاق عملية جوية تحت اسم “عاقبة الغدر”.

وقال المنفور، “إن القوات المسلحة استنفذت كل الوسائل التقليدية في الحرب من أجل تحرير باقي التراب الليبي”.

وأضاف، “بعد عمليات الخداع والغدر التي حصلت مؤخرا، فإن القوات الجوية العربية الليبية باشرت تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة في مواقع مختارة ومنتقاة بدقة في طرابلس”.

وتابع، “نعلن انطلاق عملية جوية تحت اسم “عاقبة الغدر”. ودعا المنفور المدنيين في طرابلس بالابتعاد عن المواقع العسكرية.

وقال، “نهيب بأهلنا في طرابلس بالابتعاد عن المواقع العسكرية ومواقع المليشيات والإرهابيين وذلك من أجل سلامتهم”.

إلى هذا شن سلاح الجو غارة جوية ليل الإثنين، استهدفت مقر قيادة “لواء الصمود” بقيادة صلاح بادي في معسكر اليرموك بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

كما دمر سلاح الجو، مساء يوم الأحد، طائرة مسيرة تركية قبيل إقلاعها من قاعدة معيتيقة لتنفيذ غارات على مواقع للقوات المسلحة في محيط طرابلس.

وأظهرت صورة تحصلت العنوان عليها تصاعد دخان أسود جراء استهداف الطائرة وتدميرها.

وفي تصريح خاص قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو، اللواء محمد المنفور، لصحيفة العنوان، إن سلاح الجو دمر طائرة تركية مسيرة من طراز “بيرقدار” كانت مذخرة.

وأضاف المنفور، أن الطائرة قبيل تدميرها كانت تستعد لتنفيذ غارات جديدة على مواقع تابعة للقوات المسلحة بإشراف فريق عسكري تركي يعمل انطلاقا من غرفة عمليات في طرابلس.

وأكد المنفور، أن الضربة كانت ناجحة بنسبة 100 بالمئة، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف هدية باسم القوات الجوية للشعب الليبي وأمهات شهداء العدوان التركي وكل الشهداء.

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