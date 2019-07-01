الثني يبحث مستجدات العمل بوزارة الزراعة

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن حمد الزيداني لبحث مستجدات العمل في الوزارة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة استعراض أهم احتياجات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

وأكد الثني على ضرورة الإسراع في تقييم احتياجات الوزارة للقيام بالتحصينات واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية ومقاومة الآفات الزراعية المنتشرة خلال هذه الفترة، حتى يتسنى لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة في الخصوص.

وحضر اللقاء وكيل عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية محمد عبدالعالي، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية على عبدالقادر اكريم ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية عبدالرحمن جمعة ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فريطيس.

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