الخطوط الجوية الليبية تعلن إطلاق سراح أحد طياريها عقب اختطافه في طرابلس

ليبيا – أعلن المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية عزالدين يوسف المشنون إطلاق سراح أحد طياريها الكابتن نوري الأطراش عقب اختطافه على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية بـ 7 مايو الماضي.
المشنون أشار في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إلى أن الكابتن نوري الأطرش وصل إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي حيث تم استقباله من قبل زملائه في شركة الخطوط الليبية بالإدارة العامة ببنغازي.
ورداً على سؤال بشأن أين اختطف الأطراش ومن الجهة المسؤولة عن اختطافه قال إن ذلك ليس وفقاً لصلاحياته وهناك أسئلة محددة بوسعه الرد عليها.
يشار إلى أن الخطوط الجوية الليبية ببنغازي قد أعلنت في مايو الماضي عن اختطاف نوري الأطرش على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية من الفندق المقيم به بالعاصمة طرابلس.
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