الخطوط الجوية الليبية تعلن إطلاق سراح أحد طياريها عقب اختطافه في طرابلس

المشنون أشار في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إلى أن الكابتن نوري الأطرش وصل إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي حيث تم استقباله من قبل زملائه في شركة الخطوط الليبية بالإدارة العامة ببنغازي.

ورداً على سؤال بشأن أين اختطف الأطراش ومن الجهة المسؤولة عن اختطافه قال إن ذلك ليس وفقاً لصلاحياته وهناك أسئلة محددة بوسعه الرد عليها.