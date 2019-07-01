المجلس البلدي سوق الجمعة يطالب بإقالة مجلس إدارة شركة الكهرباء وإحالته للتحقيق

طالبت بلدية سوق الجمعة بالإقالة الفورية لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإحالته للتحقيق على خلفية التصرف في نفقات القطاع خلال فترة تكليفه، وعدم وجود نتائج ملموسة للمليارات التي صرفت، ما اعتبرته هدرا للمال العام،

وأكدت البلدية في مراسلة عاجلة وجهتها لوزير الحكم المحلي المفوض باسم الأهالي على ضرورة إلزام الشركة بعدم طرح الأحمال في مناطق البلدية لأكثر من أربع ساعات يوميا، وعدم قبول أي أعذار تحول دون ذلك، والحرص على استدامة أمن العاصمة ودرء أسباب الفتنة ومن أهمها الظلم في توزيع الأحمال بحسب المراسلة.

وأضافت البلدية أن الأهالي غير راضين بإجراءات شركة الكهرباء في طرح الأحمال عن مناطق البلدية لساعات طويلة دون غيرها من البلديات، ما اعتبروه ظلما متواصلا من طرف الشركة على الرغم من المطالبات المتكررة بشأن توضيح حقائق طرح الأحمال.

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