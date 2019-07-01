العقوري: دعم الجيش أحد ثوابت مجلس النواب

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أن دعم المؤسسة العسكرية يعد أحد ثوابت المجلس.

وأوضح العقوري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه على صعيد الخارجية كان لرئيس المجلس عقيلة صالح مواقفه الواضحة الداعمة للجيش كما أن مواقفه الرافضة للاتفاق السياسي فيما يختص المساس بالقوات المسلحة وقياداتها كانت من أسباب فرض عقوبات أوروبية عليه.

وأردف العقوري أن صالح شكل مجموعة من الوفود لزيارة الدول المؤثرة لتوضيح دور المؤسسة العسكرية مضيفا ننتظر موافقتهم لتنظيم تلك الزيارات .

وتابع العقوري أن لجنة الخارجية كان لها دور كبير في توضيح عمل القوات المسلحة وشرح وجهة النظر حول تحركاتها وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للمواقف الدولية والبيانات والتواصل مع مختلف الدول والمنظمات الدولية مشيرا إلى أن من بين تلك المجهودات اجتماع اللجنة مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في تونس وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا .

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