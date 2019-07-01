العباني يدعو المجتمع الدولي لردع تركيا وقطر عن دعم الإرهاب في ليبيا

انتقد عضو مجلس النواب الدكتور محمد عامر العباني تصفية جرحى الجيش الليبي في مستشفى غريان.

وقال العباني في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية “ليس بجديد على قوى الإجرام والشر المتحالفة مع الرئاسي أن تقوم بأعمال شنيعة ومعادية للإنسانية وحقها في الحياة الكريمة، فالخطف والتعذيب والقتل والإخفاء القسري كل ذلك من منهج هذه العصابات الخارجة عن القانون والتي لا أخلاق ولا قيم لها تردعها على الإقدام على قتل وتصفية الجرحى والأسرى”.

وأضاف العباني “أن ما قام به التحالف المليشياوي بزعامة الإرهابي أسامة الجويلي في مستشفى غريان من قتل لجرحى الجيش الوطني أثناء تلقيهم العلاج عمل يتنافى مع قيم حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وكل الشرائع السماوية”.

وأوضح العباني “أن الإرهاب لا دين ولا أخلاق له فهو عدو للإنسانية قاطبة والقضاء عليه واجب انساني وقانوني يقع على عاتق كل الدول، وما تقوم به القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر من حرب على الإرهاب ودحره في بنغازي والهلال النفطي ودرنة والجنوب الليبي يأتي في إطار المجهودات الجبارة للشعب الليبي في تخليص بلاده وتطهير مدنه من هذه الشرادم الإرهابية ، َوعلى المجتمع الدولي تقديم الدعم المناسب وخاصة رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة ضد دولة تركيا ودويلة قطر الداعمين للإرهاب في ليبيا ومنعهما من إستمرار تزويد التحالف المليشياوي بالسلاح والتقنية لمنعه من ارتكاب مزيد من الجرائم والخروقات القانونية”

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