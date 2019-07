المتوسط:

عقد مدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية محمد العتوق، صباح اليوم، بمقر المركز اجتماعًا تقابليًا مع مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية عبدالرزاق بن جابر، ومدير عام المركز الليبي للاعتماد هشام بركات، كما حضر الاجتماع مدير إدارة التخطيط والاسترتيجيات بالوزارة (المكلف) أسامة الشريف، وذلك للتنسيق لحصول مركز ضمان الجودة على نظم إدارة الجودة والوعي بنظم إدارة الجودة.

وتباحث المجتمعون كيفية الإعداد لورشة عمل حول «أهمية تطبيق نظم الجودة بالمؤسسات التابعة لوزارة التعليم والجهات التابعة لها والجهات العامة الأخرى بالدوله الليبية» من أجل رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الجودة ونشر معاييرها ومواصفاتها والمقاييس الواجب توافرها محلياً في القطاعات والدوائر الحكومية المختلفة بشكل عام مع التركيز على المواصفات والمعايير التي يحددها المركز.

The post «تعليم الوفاق» تؤكد على سير العمل بالمركز الوطني لضمان اعتماد المؤسسات التعليمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية