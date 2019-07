خاص المتوسط/ حنان منير

كشف عضو مجلس النواب، علي السعيدي، أن عددًا من النواب اتفقوا على إصدار بيان إدانة لجريمة تصفية الجرحى والمصابين من الجيش في مستشفيات غريان، مشيرا إلى أنهم سيطالبون بأن تتولى المنظمات الحقوقية الدولية المختصة التحقيق وسيسعون لتقديم الجناة للمحاكمة الدولية.

واستنكر السعيدي، هذه المجزرة، التي وصفها بمجزرة الحشد التركي، وحمل مسؤولية إراقة هذه الدماء للرئيس التركي رجب أردوغان، وحكومة الوفاق غير الدستورية وعلى رأسها فائز السراج”.

واعتبر السعيدي، ” أن ما حدث يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان نفذتها ميليشيات تحظى بغطاء سياسي وبدعم من الداخل والخارج شارك فيها مرتزقة أجانب من المتمردين التشاديين”، مشيرا إلى أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي، وسوف يكون الرد حاسم”.

ودعا السعيدي، المواطنين الأتراك المقيمين في ليبيا لمغادرة البلاد حتى لا يصبح هدف للجيش، مطالبًا المواطنين بالوقوف بجانب الجيش.

The post برلماني يُحمل «الوفاق» مسؤولية إراقة الدم في مستشفيات غريان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية