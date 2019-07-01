لجنة الخارجية بالبرلمان: مجلس النواب داعم قوي للمؤسسة العسكرية خارجياً

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، استمرار المجلس في دعمه للمؤسسة العسكرية في حربها على المجموعات المسلحة والإرهابية ومن يدعمها .

وأوضح العقوري أن مجلس النواب داعم قوي للجيش الوطني على الصعيد الخارجي، ويعتبره رمزا لسيادة البلاد، وصمام أمان لها، مشيرا إلى أهمية ودور الوفود التي شكلها المجلس ولجنة الشؤون الخارجية، لزيارة الدول المؤثرة وبيان دور المؤسسة العسكرية، وتوضيح وجهة النظر حول تحركاتها، إلى جانب متابعة المجلس للمواقف الدولية، والبيانات، وتواصله مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية على أعلى المستويات.

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