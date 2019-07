خطة جديدة لتأمين مقر مصلحة الجوازات بـ تاجوراء

المتوسط:

قام رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء، بإعداد خطة أمنية تقوم على تأمين وتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين للجوازات أثناء التصوير للحصول على جواز سفر في أوقات العمل الرسمية، علماً بأنه سيكون التصوير في يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء ويكون يوم الخميس هو استلام الأوراق الخاصة بالتصوير والذي سيكون طيلة أيام الأسبوع.

ونبه رئيس الدعم المركزي – فرع تاجوراء على جميع من تسول له نفسه المساس أو محاولة زعزعة الحركة الاعتيادية للعمل بمقر الجوازات أثناء العمل.

