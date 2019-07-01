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إطلاق سراح 6 أتراك محتجزين في ليبيا لدى قوات الجيش

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أطلق الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، سراح ستة أتراك كانت قواته، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، فقد أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إطلاق سراح ستة مواطنين أتراك كانت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

​وكانت الخارجية التركية دعت، مساء أمس الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك. وقال في تصريحات لـ “سكاي نيوز عربية”: لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية، مؤكدا أنه في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف.

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • بهذه السرعة يا مسماري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ غير خليت كلمتك وتهديدك يكمل حتى ال24 ساعة بس يا راجل ,جت غير في المحلات واليافتات والرحلات

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  • مثل اى اخوانية غبية فانتى مغيبة عن الواقع يا بنت الكلب لانك لو كنتى شاهدى المسمارى بالامس على قناة ليبيا الحدث لعرفتى ان قال نحن لا نستهدف التركى الذى لا يقاتل مع المليشيات الارهابية لهذا فان القبض على اى تركى للتحقيق معه فان ثبت ان غير متورط فى التعامل مع الارهاب فانه يخلى سبيله علما بان من قبض عليهم شرطة مدنية وهى التى تفرج عنهم اما انتى يابنت التيس فشاذة عن بنات طرابلس العفيفات الشريفات وتدعمين جيش الدعارة التركى املا فى فتخ بيوت دعارة فى المدينة القديمة تعملى فيها بامان بدلا من المغربيات على الاقل عندك خبرة من ايام خيام النكاح مع امك وكان ابوك يقف ليقبض ثمن العار فهو ديوث ولم يربيك على العفة وحب الوطن وجيشه المدافع عن اموال واعراض الليبين اتفوا عليك وامثالك من الخونة

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  • من تدعى انها بنت طرابلس فهى ثمرة سفاح بين تيس ولبوة نتج عنه لقيطة طرابلس بصفات مصراطية لوطية ميبونة زاملة

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