إطلاق سراح طيار بالخطوط الليبية

أطلق سراح الطيار نوري الأطراش التابع للخطوط الجوية الليبية عقب اختطافه على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في السابع من مايو الماضي.

وبحسب تصريح لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك قال المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية عزالدين يوسف المشنون، أن الأطرش وصل إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي حيث تم استقباله من قبل زملائه في شركة الخطوط الليبية بالإدارة العامة ببنغازي، رافضا التعليق حول الجهة التي كانت تحتجزه.

يشار إلى أن الخطوط الليبية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اختطاف الأطرش من أحد الفنادق التي كان يقيم بها في مدينة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة.

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